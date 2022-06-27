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27 июня, источник: Vesti.kz

Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на «Уимблдоне»

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг мужского одиночного разряда «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В стартовом матче казахстанец обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:1, 6:2, 6:4.

Встреча продлилась один час 21 минуту. В следующем круге Бублик сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии.

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