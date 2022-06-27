Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на «Уимблдоне»
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг мужского одиночного разряда «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг мужского одиночного разряда «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В стартовом матче казахстанец обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:1, 6:2, 6:4.
Встреча продлилась один час 21 минуту. В следующем круге Бублик сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии.