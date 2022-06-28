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28 июня, источник: Спорт-Экспресс

Берреттини снялся с Уимблдона-2022 из-за коронавируса

Итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с Уимблдона перед матчем первого круга против чеха Кристьяна Гарина.

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Источник: AP 2022

«С болью в сердце сообщаю, что мне придется отказаться от участия в Уимблдоне из-за положительного результата теста на COVID−19. У меня были симптомы гриппа, и последние несколько дней я находился в изоляции. Несмотря на то что симптомы не были серьезными, я решил, что необходимо сдать еще один тест сегодня утром, чтобы защитить здоровье и безопасность моих товарищей и всех остальных участников турнира. У меня нет слов, чтобы описать крайнее разочарование, которое я испытываю. В этом году мечта не сбудется, но я вернусь еще более сильным. Спасибо за поддержку», — написал Берреттини в своих социальных сетях.

Отметим, что несколько дней назад Берреттини тренировался вместе с Рафаэлем Надалем. Ранее с Уимблдона снялся ховартский теннисист Марин Чилич, и тоже из-за коронавируса.

11-я ракетка мира Берреттини является финалистом Уимблдона−2021.

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