Берреттини снялся с Уимблдона-2022 из-за коронавируса

«С болью в сердце сообщаю, что мне придется отказаться от участия в Уимблдоне из-за положительного результата теста на COVID−19. У меня были симптомы гриппа, и последние несколько дней я находился в изоляции. Несмотря на то что симптомы не были серьезными, я решил, что необходимо сдать еще один тест сегодня утром, чтобы защитить здоровье и безопасность моих товарищей и всех остальных участников турнира. У меня нет слов, чтобы описать крайнее разочарование, которое я испытываю. В этом году мечта не сбудется, но я вернусь еще более сильным. Спасибо за поддержку», — написал Берреттини в своих социальных сетях.