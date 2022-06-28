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28 июня, источник: Спорт РИА Новости

Швентек стала рекордсменкой по числу побед подряд на турнирах WTA

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира полька Ига Швентек обыграла хорватку Яну Фетт в матче первого круга Уимблдонского теннисного турнира.

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Источник: Corinne Dubreuil / FFT

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Швентек. Фетт пробилась в основную сетку Уимблдона через квалификацию. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

Швентек одержала 36-ю победу подряд и превзошла рекорд американки Винус Уильямс (35 побед подряд). Во втором круге полька сыграет против голландки Лесли Керхов.

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам рейтинговые очки.

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