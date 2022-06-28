Швентек стала рекордсменкой по числу побед подряд на турнирах WTA

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Швентек. Фетт пробилась в основную сетку Уимблдона через квалификацию. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам рейтинговые очки.