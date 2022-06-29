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03:49 (мск), источник: Sport24

Серена Уильямс потерпела поражение на старте Уимблдона

Семикратная победительница Уимблдона Серена Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира серии Большого шлема.

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В первом круге Уимблдона американка, вернувшаяся в тур после годичного отсутствия, уступила француженке Армони Тан, занимающей 115-е место в рейтинге WTA.

Встреча между соперницами продолжалась 3 часа 14 минут и завершилась победой Тан со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7).

В следующем круге Тан встретится с испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо.

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