Серена Уильямс потерпела поражение на старте Уимблдона
Семикратная победительница Уимблдона Серена Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира серии Большого шлема.
Семикратная победительница Уимблдона Серена Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира серии Большого шлема.
В первом круге Уимблдона американка, вернувшаяся в тур после годичного отсутствия, уступила француженке Армони Тан, занимающей 115-е место в рейтинге WTA.
Встреча между соперницами продолжалась 3 часа 14 минут и завершилась победой Тан со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7).
В следующем круге Тан встретится с испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо.