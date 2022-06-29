Финалист «Ролан Гаррос» Рууд выбыл во втором круге Уимблдона-2022
Норвежский теннисист, финалист «Ролан Гаррос» этого года Каспер Рууд проиграл во втором круге Уимблдона-2022 французу Уго Умберу — 3:6, 6:2, 7:5, 6:4.
Норвежский теннисист, финалист «Ролан Гаррос» этого года Каспер Рууд проиграл во втором круге Уимблдона-2022 французу Уго Умберу — 3:6, 6:2, 7:5, 6:4.
Умбер в третьем круге сыграет против бельгийца Давида Гоффена.
Лондон (Великобритания). Турнир «Большого шлема» Wimbledon. Общий призовой фонд 48 948 585 долларов. Открытые корты, трава
Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг