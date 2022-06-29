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29 июня, источник: Спорт-Экспресс

Финалист «Ролан Гаррос» Рууд выбыл во втором круге Уимблдона-2022

Норвежский теннисист, финалист «Ролан Гаррос» этого года Каспер Рууд проиграл во втором круге Уимблдона-2022 французу Уго Умберу — 3:6, 6:2, 7:5, 6:4.

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Источник: Reuters

Умбер в третьем круге сыграет против бельгийца Давида Гоффена.

Лондон (Великобритания). Турнир «Большого шлема» Wimbledon. Общий призовой фонд 48 948 585 долларов. Открытые корты, трава

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Уго Умбер (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 3:6, 6:2, 7:5, 6:4

Оскар Отте (Германия, 32) — Кристиан Харрисон (США, Q) — 3:1 отказ 2-го игрока

Стив Джонсон (США) — Райан Пенистон (Великобритания, WC) — 6:3, 6:2, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 23) — Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:3)

Давид Гоффен (Бельгия) — Себастьян Баэс (Аргентина, 31) — 6:1, 6:2, 6:4

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