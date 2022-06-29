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29 июня, источник: Спорт РИА Новости

Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, третьего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.

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Источник: Reuters

В матче второго круга действующий победитель Уимблдона, посеянный под первым номером, переиграл австралийца Танаси Коккинакиса со счетом 6:1, 6:4, 6:2. Соперники провели на корте два часа.

Следующим соперником Джоковича будет его соотечественник Миомир Кецманович (25-й сеяный).

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам рейтинговые очки.

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