Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона

В матче второго круга действующий победитель Уимблдона, посеянный под первым номером, переиграл австралийца Танаси Коккинакиса со счетом 6:1, 6:4, 6:2. Соперники провели на корте два часа.

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам рейтинговые очки.