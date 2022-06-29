Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, третьего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, третьего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.
В матче второго круга действующий победитель Уимблдона, посеянный под первым номером, переиграл австралийца Танаси Коккинакиса со счетом 6:1, 6:4, 6:2. Соперники провели на корте два часа.
Следующим соперником Джоковича будет его соотечественник Миомир Кецманович (25-й сеяный).
Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам рейтинговые очки.