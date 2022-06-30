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00:36 (мск), источник: Sport24

Маррей вылетел с Уимблдона во втором круге, проиграв Изнеру

Британский теннисист, двукратный победитель Олимпиады Энди Маррей проиграл американцу Джону Изнеру во втором круге Уимблдона.

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Источник: AP 2022

Встреча продолжалась 3 часа 18 минут и завершилась поражением Маррея в четырех сетах со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6.

В следующем круге Изнер сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Уимблдон. Мужчины. 1/32 финала

Энди Маррей (Великобритания) — Джон Изнер (США) — 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6

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