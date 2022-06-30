Маррей вылетел с Уимблдона во втором круге, проиграв Изнеру
Британский теннисист, двукратный победитель Олимпиады Энди Маррей проиграл американцу Джону Изнеру во втором круге Уимблдона.
Британский теннисист, двукратный победитель Олимпиады Энди Маррей проиграл американцу Джону Изнеру во втором круге Уимблдона.
Встреча продолжалась 3 часа 18 минут и завершилась поражением Маррея в четырех сетах со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6.
В следующем круге Изнер сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Уимблдон. Мужчины. 1/32 финала