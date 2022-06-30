Первая ракетка Казахстана обыграла чемпионку US Open на «Уимблдоне»

В матче второго круга она обыграла 56-ю ракетку мира канадку Бьянку Андрееску, победительницу US Open-2019, со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча длилась 1 час и 39 минут, в ее ходе Елена сделала четыре эйса при трех двойных ошибках, тогда как у соперницы следующие показатели: 2/2.