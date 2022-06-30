Первая ракетка Казахстана обыграла чемпионку US Open на «Уимблдоне»
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, вышла в третий круг «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, вышла в третий круг «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче второго круга она обыграла 56-ю ракетку мира канадку Бьянку Андрееску, победительницу US Open-2019, со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча длилась 1 час и 39 минут, в ее ходе Елена сделала четыре эйса при трех двойных ошибках, тогда как у соперницы следующие показатели: 2/2.
Ранее 23-летняя казахстанка и 22-летняя канадка друг с другом не играли.
Следующую игру Рыбакина проведет 1 июля против китаянки Чжэн Циньвэнь, которая победила бельгийку Гретье Миннен — 6:4, 6:1.