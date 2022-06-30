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17:33 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана обыграла чемпионку US Open на «Уимблдоне»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, вышла в третий круг «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В матче второго круга она обыграла 56-ю ракетку мира канадку Бьянку Андрееску, победительницу US Open-2019, со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча длилась 1 час и 39 минут, в ее ходе Елена сделала четыре эйса при трех двойных ошибках, тогда как у соперницы следующие показатели: 2/2.

Ранее 23-летняя казахстанка и 22-летняя канадка друг с другом не играли.

Следующую игру Рыбакина проведет 1 июля против китаянки Чжэн Циньвэнь, которая победила бельгийку Гретье Миннен — 6:4, 6:1.

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