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19:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский теннисист установил мировой рекорд

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американский теннисист Джон Изнер установил рекорд по количеству эйсов за карьеру.

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Источник: Спорт РИА Новости

В матче третьего круга Уимблдонского турнира против итальянца Янника Синнера американец выполнил 13729-ю подачу навылет в карьере. По этому показателю 24-я ракетка мира обошел хорвата Иво Карловича (13728).

В игре первого круга Уимблдона против француза Энцо Куако Изнер сделал 54 эйса, а в матче второго раунда против британца Энди Маррэя — 36. Американский теннисист стал пятым игроком в истории турнира, совершившим более тысячи подач навылет.

Изнеру 37 лет. В одиночной карьере он завоевал 16 титулов. Его лучшая позиция в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов — восьмое место. Для американца это 13-й Уимблдон. Его лучшим результатом на турнире стал выход в полуфинал в 2018 году.

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