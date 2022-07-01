Американский теннисист установил мировой рекорд

В матче третьего круга Уимблдонского турнира против итальянца Янника Синнера американец выполнил 13729-ю подачу навылет в карьере. По этому показателю 24-я ракетка мира обошел хорвата Иво Карловича (13728).

В игре первого круга Уимблдона против француза Энцо Куако Изнер сделал 54 эйса, а в матче второго раунда против британца Энди Маррэя — 36. Американский теннисист стал пятым игроком в истории турнира, совершившим более тысячи подач навылет.