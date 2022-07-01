Американский теннисист установил мировой рекорд
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американский теннисист Джон Изнер установил рекорд по количеству эйсов за карьеру.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американский теннисист Джон Изнер установил рекорд по количеству эйсов за карьеру.
В матче третьего круга Уимблдонского турнира против итальянца Янника Синнера американец выполнил 13729-ю подачу навылет в карьере. По этому показателю 24-я ракетка мира обошел хорвата Иво Карловича (13728).
В игре первого круга Уимблдона против француза Энцо Куако Изнер сделал 54 эйса, а в матче второго раунда против британца Энди Маррэя — 36. Американский теннисист стал пятым игроком в истории турнира, совершившим более тысячи подач навылет.
Изнеру 37 лет. В одиночной карьере он завоевал 16 титулов. Его лучшая позиция в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов — восьмое место. Для американца это 13-й Уимблдон. Его лучшим результатом на турнире стал выход в полуфинал в 2018 году.