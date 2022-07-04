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09:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джокович одержал 25-ю победу подряд на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович в 13-й раз в своей карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона.

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Источник: Reuters

В ⅛ финала третья ракетка мира обыграл голландца Тима ван Рейтховена (6:2, 4:6, 6:1, 6:2).

Эта победа стала для Джоковича 25-й подряд на турнире. Такое удавалось только Бьорну Боргу, Питу Сампрасу и Роджеру Федереру.

В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером.

Джокович является шестикратным победителем Уимблдона (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021).

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