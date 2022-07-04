Джокович одержал 25-ю победу подряд на Уимблдоне

В ⅛ финала третья ракетка мира обыграл голландца Тима ван Рейтховена (6:2, 4:6, 6:1, 6:2).

Эта победа стала для Джоковича 25-й подряд на турнире. Такое удавалось только Бьорну Боргу, Питу Сампрасу и Роджеру Федереру.