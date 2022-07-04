Уроженка Москвы впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла хорватку Петру Мартич в матче четвертого круга Уимблдонского турнира.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла хорватку Петру Мартич в матче четвертого круга Уимблдонского турнира.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу посеянной под 17-м номером Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
Представлявшая до 2018 года Россию Рыбакина впервые дошла до четвертьфинала Уимблдона. Она повторила свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, показанный на Открытом чемпионате Франции прошлого года.
В четвертьфинале Рыбакина встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и австралийкой Айлой Томлянович.