Уроженка Москвы впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу посеянной под 17-м номером Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

Представлявшая до 2018 года Россию Рыбакина впервые дошла до четвертьфинала Уимблдона. Она повторила свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, показанный на Открытом чемпионате Франции прошлого года.