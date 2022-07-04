Казахстанка Рыбакина откровенно рассказала о победах на «Уимблдоне»

В ⅛ финала Рыбакина переиграла Петру Мартич из Хорватии, а в следующем матче сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.

О неоптимальной подготовке: "В этом году я бы сказала, что я не очень хорошо стартовала. Я не была так уверена в себе, потому что у меня не было хорошей подготовки. Я была травмирована, заболела в Париже и не смогла восстановиться. Но, может быть, что-то мне и помогло. Я была более расслабленной. Я и сейчас более расслаблена, наслаждаюсь своим пребыванием здесь. Да, я знала, что подготовка не самая лучшая. В предыдущие месяцы я чувствовала себя не очень хорошо.

Я страдала от аллергии, Covid в начале этого года. Все время возникали какие-то проблемы. Так что сейчас я просто счастлива, что независимо от того, как я играю. Может быть, это не лучшая игра, не лучшая физическая форма, но в целом я просто счастлива, что мне удается выигрывать эти напряженные матчи".

О близких сетах, тай-брейках и счете 7:5: «Просто играйте очко за очком, сосредоточьтесь на своей подаче. Я думаю, что на самом деле я выигрывала много сетов. В конце концов, дело дошло до тай-брейка. Я знала, что мне нужно делать. Вопрос был только в концентрации. Я очень рада, что все эти матчи мне удалось выиграть в двух сетах. Также эти тай-брейки. Думаю, это хорошая статистика по сравнению с другими моими матчами».