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4 июля, источник: Спорт РИА Новости

Определились все четвертьфиналистки Уимблдона

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Стали известны все участницы четвертьфинальных матчей в женском одиночном разряде на Уимблдоне, третьем в сезоне турнире Большого шлема.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши не сумела пробиться в ¼ финала. Лучшей по рейтингу теннисисткой на этой стадии станет вторая ракетка мира Онс Жабер (3-й номер посева) из Туниса, которая сыграет с чешкой Марией Боузковой.

Остальные четвертьфинальные пары: Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 17); Симона Халеп (Румыния, 16) — Аманда Анисимова (США, 20); Татьяна Мария (Германия) — Юле Нимайер (Германия).

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах в пригороде Лондона, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам рейтинговые очки.

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