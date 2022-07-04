Определились все четвертьфиналистки Уимблдона

Первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши не сумела пробиться в ¼ финала. Лучшей по рейтингу теннисисткой на этой стадии станет вторая ракетка мира Онс Жабер (3-й номер посева) из Туниса, которая сыграет с чешкой Марией Боузковой.

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах в пригороде Лондона, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам рейтинговые очки.