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15:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нонсенс». Украинская теннисистка Савчук — о лидерстве Медведева в рейтинге АТР

Бывшая 79-я ракетка мира, украинка Ольга Савчук возмутилась решением ATP и WTA не начислять очки участникам Уимблдона−2022.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не понимаю, почему организаторам Туров трудно узнать наше мнение. Такое ощущение, будто они пытаются как-то приглушить эту тему и не берут в расчёт мнение украинских игроков, особо не реагируют на их заявления. Поддерживают своим решением российских и белорусских игроков. Если я правильно понимаю, то из-за решения не давать очки на Уимблдоне−2022 теперь российский игрок станет первым в мире (на самом деле Даниил Медведев стал № 1 ещё до Уимблдона. — “Прим. Чемпионата”). Это просто нонсенс — то, как своим решением они к этому привели», — цитирует Савчук «Большой теннис Украины».

Напомним, российские и белорусские теннисисты отстранены от Уимблдона−2022. Это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают спортсменам выступать в нейтральном статусе. За такое решение ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

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