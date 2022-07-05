«Нонсенс». Украинская теннисистка Савчук — о лидерстве Медведева в рейтинге АТР

«Я не понимаю, почему организаторам Туров трудно узнать наше мнение. Такое ощущение, будто они пытаются как-то приглушить эту тему и не берут в расчёт мнение украинских игроков, особо не реагируют на их заявления. Поддерживают своим решением российских и белорусских игроков. Если я правильно понимаю, то из-за решения не давать очки на Уимблдоне−2022 теперь российский игрок станет первым в мире (на самом деле Даниил Медведев стал № 1 ещё до Уимблдона. — “Прим. Чемпионата”). Это просто нонсенс — то, как своим решением они к этому привели», — цитирует Савчук «Большой теннис Украины».