Определилась первая полуфиналистка Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу 34-летний Марии, которая впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.

Мария стала второй европейской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал турнира Большого шлема в возрасте 34 лет и старше. Первой была хорватка Мирьяна Лучич-Барони, которая вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2017 года в возрасте 34 лет.

С 1984 года только четырем теннисисткам удавалось выйти в полуфинал Уимблдона, занимая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) место за пределами топ-100. В 1999 году это удалось Лучич-Барони (134-я ракетка мира), в 2008 году — китаянке Чжэн Цзе (133), в 2018 году — американке Серене Уильямс (181) и в 2022 году — Марии (103). Нимайер занимает 97-е место в рейтинге.

В полуфинале Мария сыграет против победительницы матча между чешкой Марией Боузковой и туниской Онс Жабер (3-й номер посева).