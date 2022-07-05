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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определилась первая полуфиналистка Уимблдона

Немецкая теннисистка Татьяна Мария обыграла свою соотечественницу Юле Нимайер в четвертьфинальном матче Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу 34-летний Марии, которая впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.

Мария стала второй европейской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал турнира Большого шлема в возрасте 34 лет и старше. Первой была хорватка Мирьяна Лучич-Барони, которая вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2017 года в возрасте 34 лет.

С 1984 года только четырем теннисисткам удавалось выйти в полуфинал Уимблдона, занимая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) место за пределами топ-100. В 1999 году это удалось Лучич-Барони (134-я ракетка мира), в 2008 году — китаянке Чжэн Цзе (133), в 2018 году — американке Серене Уильямс (181) и в 2022 году — Марии (103). Нимайер занимает 97-е место в рейтинге.

В полуфинале Мария сыграет против победительницы матча между чешкой Марией Боузковой и туниской Онс Жабер (3-й номер посева).

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах в пригороде Лондона, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам рейтинговые очки.

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