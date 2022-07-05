Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, одержав волевую победу над Синнером

В четвертьфинальном матче первый сеяный Джокович одержал волевую победу над десятой ракеткой соревнований итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут.

Джокович восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов. Синнер подал восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта.