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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, одержав волевую победу над Синнером

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона.

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Источник: Reuters

В четвертьфинальном матче первый сеяный Джокович одержал волевую победу над десятой ракеткой соревнований итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут.

Джокович восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов. Синнер подал восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта.

За выход в финал Уимблдона Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между бельгийцем Давидом Гоффеном и девятым сеяным, британцем Кэмероном Норри. Матч проходит в эти минуты.

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