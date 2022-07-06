Казахстанка Рыбакина сотворила историю на «Уимблдоне»

В ¼ финала 23-летняя Рыбакина, посеянная под 17-м номером, встречалась с Айлой Томлянович из Австралии, которая сейчас занимает 44-ю строчку в мировой рейтинге.

Исход первой партии решил один брейк, который реализовала австралийка, и как итог — 6:4 в пользу соперницы.

Во втором сете Рыбакина повела 2:0, но Томлянович сумела сделать обратный брейк и сравнять счет. Тем не менее, казахстанка переломила ход игры и забрала партию — 6:2.

Решающий, третий сет начался с 3:0 в пользу казахстанки. Томлянович попыталась выправить ситуацию, однако Рыбакина свое преимущество не упустила и довела матч до победы — 6:2. Таким образом, представительница Казахстана впервые в карьере вышла в полуфинал «Уимблдона». В прошлом году она дошла здесь до ⅛ финала.

Для Томлянович это был первый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», а на «Уимблдоне» ранее она добиралась максимум до второго круга. А вот у Рыбакиной это был второй четвертьфинал на «Большом шлеме» и первый на «Уимблдоне».