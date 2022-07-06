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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

Следующая соперница Рыбакиной установила рекорд на «Уимблдоне»

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал «Уимблдона-2022» и установила рекорд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: tennisworldusa.org

В матче ¼ финала Халеп обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте час и три минуты.

Таким образом, Халеп стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, которой удалось выиграть на «Уимблдоне» не менее 12 матчей подряд. Достижение Серены было установлено в период с 2015 по 2018 год, когда американка выиграла 20 матчей.

Беспроигрышная серия Халеп началась в 2019 году и продолжилась в 2022-м. Возвращение румынки на корт «Уимблдона» стало звездным: она не проиграла ни сета в пяти матчах и отдала всего лишь 28 геймов в 10 сетах, отмечает «Чемпионат».

В полуфинале «Уимблдона» Халеп встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая впервые в карьере дошла до этой стадии турнира.

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