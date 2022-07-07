Бывшая российская теннисистка Рыбакина объяснила смену гражданства

Спортсменка родилась в Москве, однако в 2018 году подала документы на смену спортивного гражданства и начала выступления за Казахстан.

«В Казахстане мне очень помогли. Я чувствую огромную поддержку людей и с радостью выступаю за Казахстан. И мне кажется, что мои результаты помогают спорту в Казахстане. Там в меня поверили и сделали все возможное, чтобы я могла играть и прогрессировать. Мне предоставили все условия для тренировок. Конечно, это мне очень помогло», — рассказала теннисистка.

Сейчас Рыбакина играет на Уимблдоне. Она дошла до стадии полуфинала, обыграв в четвертьфинале австралийскую теннисистку, 44-ю ракетку мира Айлу Томлянович.

Ранее сообщалось, что Томлянович раскритиковала журналистов за вопросы о своем бывшем возлюбленном — тоже теннисисте из Австралии Нике Кирьосе — после ее поражения в четвертьфинале Уимблдона.