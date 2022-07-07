«Здоровье важнее, чем победа на Уимблдоне». Надаль не исключил снятия с турнира

«Конечно, я уже привык терпеть боль и играть с проблемами. И сейчас с мышцами живота что-то не так. В этом нет ничего нового, но сегодня боль и ограничения подвижности вышли на новый уровень. Мне удалось выиграть матч, и теперь посмотрим, что будет завтра. Мне решать, сыграю ли я в пятницу, но для этого нужно узнать мнения врачей и нормально обследоваться. Ведь здоровье важнее, чем даже победа на Уимблдоне», — рассказал Надаль.