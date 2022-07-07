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11:26 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Здоровье важнее, чем победа на Уимблдоне». Надаль не исключил снятия с турнира

Рафаэль Надаль выразил сомнения в том, что он сможет принять участие в полуфинале Уимблдонского турнира из-за проблем с мышцами живота. Слова теннисиста передает портал Тennis365.

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Источник: Reuters

В четвертьфинале четвертая ракетка мира и победитель двух мэйджоров нынешнего сезона в пятисетовом поединке обыграл американца Тэйлора Фрица — 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6. По ходу матча Надаль испытывал боли в животе, но сумел вырвать решающий тай-брэк.

В полуфинале Уимблдона Надаль должен сыграть с австралийцем Ником Кирьосом. В другом матче ½ финала серб Новак Джокович встретится с Кэмроном Норри из Великобритании.

«Конечно, я уже привык терпеть боль и играть с проблемами. И сейчас с мышцами живота что-то не так. В этом нет ничего нового, но сегодня боль и ограничения подвижности вышли на новый уровень. Мне удалось выиграть матч, и теперь посмотрим, что будет завтра. Мне решать, сыграю ли я в пятницу, но для этого нужно узнать мнения врачей и нормально обследоваться. Ведь здоровье важнее, чем даже победа на Уимблдоне», — рассказал Надаль.

При этом испанец отметил, что очень доволен уровнем своей игры на турнире, если не брать во внимание проблемы со здоровьем.

Рафаэль Надаль после побед на Открытых чемпионатах Австралии и Франции имеет шанс выиграть календарный «Большой шлем». В последний раз в мужском одиночном разряде его сумел добыть Род Лейвер в 1969 г.

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