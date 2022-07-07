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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Выступающая за Казахстан россиянка пробилась в финал Уимблдона

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла румынку Симону Халеп (16-й номер посева) в полуфинальном матче Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема.

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Источник: AFP 2022

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной, посеянной под 17-м номером. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

За матч Рыбакина сделала пять эйсов и не допускала двойных ошибок. Она реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. У Халеп эйсов не было. Также представительница Румынии совершила девять двойных ошибок. В финале Рыбакина сыграет против тунисской теннисистки Онс Жабер (3-й номер посева), которая в полуфинале обыграла немку Татьяну Марию.

Рыбакина является уроженкой Москвы, до 2018 года она представляла Россию. В июне 2018 года она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Рыбакина впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах в пригороде Лондона, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки.

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