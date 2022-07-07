Рыбакина пробилась в финал «Уимблдона» и вошла в историю

В полуфинале 23-летняя Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, встречалась с представительницей Румынии 30-летней Симоной Халеп, которая располагается на 18-й строчке.
В первом сете Рыбкина выиграла со счетом 6:3, и во втором она также выиграла шесть геймов против трех у соперницы.
Матч продолжался час и 17 минут. Рыбакина не совершила ни одной двойной ошибки против девяти у соперницы, а также реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов (против 1/1) и сделала пять эйсов, тогда как Халеп ни одного.
В финале «Уимблдона» Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер, которая в ½-й выбила из борьбы немку Татьяну Марию. Матч состоится 9 июля.