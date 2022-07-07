Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо Тб
Пайде
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сфынтул Георге
Мура
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпия Л
Дифферданж
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Флориана
Петрокуб
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Ружомберок
Жальгирис К
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Паневежис
Милсами
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
КуПС
Дила
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Борац Б-Л
Б-36
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сабуртало
Партизани
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Погонь
КР Рейкьявик
40
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мэгпайс
Крусейдерс
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Флора
СИК
10
Футбол. Еврокубки
21:00
Лачи
Искра Д
Футбол. Еврокубки
21:00
Гиляни
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Бала Таун
Слайго Роверс
Футбол. Еврокубки
21:00
Фола
Тре Фиори
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Мн
Дечич
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Арарат Е
Футбол. Еврокубки
21:00
ХБ Торсхавн
Ньютаун
Футбол. Еврокубки
21:15
Лехия
Академия Пандев
Футбол. Еврокубки
21:30
Будучност
Лапи
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Тузла Сити
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
Рига
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Хамрун Спартанс
10
Футбол. Еврокубки
18:00
УЭ Санта-Колома
Брейдаблик
01
Все события
Фоторепортажи
33Все участники ЧМ-2022 по футболу
12АСА 139: лучшие фото турнира
19:54 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина пробилась в финал «Уимблдона» и вошла в историю

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала первым в истории представителем страны, дошедшим до этой стадии турнира в одиночном разряде.

Наверх
Источник: "Уимблдон"

В полуфинале 23-летняя Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, встречалась с представительницей Румынии 30-летней Симоной Халеп, которая располагается на 18-й строчке.

В первом сете Рыбкина выиграла со счетом 6:3, и во втором она также выиграла шесть геймов против трех у соперницы.

Матч продолжался час и 17 минут. Рыбакина не совершила ни одной двойной ошибки против девяти у соперницы, а также реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов (против 1/1) и сделала пять эйсов, тогда как Халеп ни одного.

В финале «Уимблдона» Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер, которая в ½-й выбила из борьбы немку Татьяну Марию. Матч состоится 9 июля.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь