Рыбакина пробилась в финал «Уимблдона» и вошла в историю

Источник: "Уимблдон"

В полуфинале 23-летняя Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, встречалась с представительницей Румынии 30-летней Симоной Халеп, которая располагается на 18-й строчке.

В первом сете Рыбкина выиграла со счетом 6:3, и во втором она также выиграла шесть геймов против трех у соперницы.

Матч продолжался час и 17 минут. Рыбакина не совершила ни одной двойной ошибки против девяти у соперницы, а также реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов (против 1/1) и сделала пять эйсов, тогда как Халеп ни одного.