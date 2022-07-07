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21:26 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина оценила свою историческую победу на «Уимблдоне»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свою историческую победу в полуфинальном матче на «Уимблдоне».

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Источник: ktf.kz

23-летняя теннисистка отметила, что очень довольна тем, как выбила из борьбы 30-летнюю румынку Симону Халеп.

"Это был отличный матч. Симона — большая чемпионка, в прошлом у нас были очень напряженные поединки. Сегодня я была на сто процентов вовлечена в борьбу, а это то, чего я хотела перед матчем. Очень довольна своим выступлением, я сыграла очень качественно.

Конечно, нервы присутствовали, но предыдущие матчи мне очень помогли. Раньше я не играла на центральном корте, но меня это никак не смутило. И сегодня, когда болельщики нас встречали, у меня бежали мурашки.

Да, я нервничала, но очень рада, что в итоге смогла победить. Обычно из-за нервов не удается играть стабильно весь матч, но сегодня я была психологически подготовлена и показала максимум", — цитирует Рыбакину сайт ФТК.

Напомним, Рыбакина обыграла Халеп в полуфинале со счетом 6:3, 6:3. В финале, который состоится в субботу, 9 июля, казахстанке будет противостоять вторая ракетка мира Онс Жабер.

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