Президент Токаев поздравил Рыбакину с историческим успехом на «Уимблдоне»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил первую ракетку страны Елену Рыбакину с историческим выходом в финал «Уимблдона», сообщают Vesti.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил первую ракетку страны Елену Рыбакину с историческим выходом в финал «Уимблдона», сообщают Vesti.kz.
Свой хвалебный отзыв Глава государства опубликовал в твиттере.
«Поздравляю Елену Рыбакину с грандиозным успехом на самом престижном Уимблдонском турнире по теннису. Она дошла до финала!» — написал Токаев.
Напомним, Рыбакина стала первой из представителей Казахстана, кто дошел до финала «Уимблдона» в одиночном разряде. В матче ½ она с одинаковым счетом 6:3 в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп.
В субботу, 9 июля, Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, будет биться за трофей со второй ракеткой мира Онс Жабер.