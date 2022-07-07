Президент Токаев поздравил Рыбакину с историческим успехом на «Уимблдоне»

Свой хвалебный отзыв Глава государства опубликовал в твиттере.

«Поздравляю Елену Рыбакину с грандиозным успехом на самом престижном Уимблдонском турнире по теннису. Она дошла до финала!» — написал Токаев.

Напомним, Рыбакина стала первой из представителей Казахстана, кто дошел до финала «Уимблдона» в одиночном разряде. В матче ½ она с одинаковым счетом 6:3 в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп.