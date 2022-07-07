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7 июля, источник: Vesti.kz

Президент Токаев поздравил Рыбакину с историческим успехом на «Уимблдоне»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил первую ракетку страны Елену Рыбакину с историческим выходом в финал «Уимблдона», сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Свой хвалебный отзыв Глава государства опубликовал в твиттере.

«Поздравляю Елену Рыбакину с грандиозным успехом на самом престижном Уимблдонском турнире по теннису. Она дошла до финала!» — написал Токаев.

Напомним, Рыбакина стала первой из представителей Казахстана, кто дошел до финала «Уимблдона» в одиночном разряде. В матче ½ она с одинаковым счетом 6:3 в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп.

В субботу, 9 июля, Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, будет биться за трофей со второй ракеткой мира Онс Жабер.

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