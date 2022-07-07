Надаль снялся с Уимбдлона из-за травмы, Кирьос автоматически вышел в финал

Сегодня, 7 июля испанец провел легкую 45-минутную тренировку, после чего принял решение, что не сможет принять участие в полуфинале турнира.

Ранее сообщалось, что четвертьфинальный матч против американца Тэйлора Фритца 36-летний испанец провел с травмой мышцы живота.