Казахстан или Россия? Кто сделал Рыбакину звездой мирового тенниса

Уже завтра, 9 июля, она сыграет в финале «Уимблдона»-2022, и этот турнир действительно особенный.

Но особен он не только дебютным финалом Рыбакиной, но и тем, что российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований из-за политической ситуации. И сейчас, когда Елена неожиданно для многих оказалась в финале, обострилась вечная тема — кто она: россиянка, выступающая под флагом Казахстана, или же полноправная представительница нашей страны. Корреспондент Vesti.kz расставил все точки над i в этом вопросе.

Рыбакина — уроженка Москвы, с пяти лет начала заниматься большим теннисом. Ее отец тоже увлекался этим видом спорта, поэтому он напрямую повлиял на судьбу своей дочери.

Елена показывала хорошие результаты среди юниоров, добиралась до полуфиналов «Больших шлемов» и становилась чемпионкой Европы в командном первенстве в составе сборной России. Но переход во взрослый тур, как принято, легким не стал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c9d85a70d4ac4192a0a7" data-vnd="c9d85a70d4ac4192a0a7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c9d85a70d4ac4192a0a7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

При переходе во взрослый тур молодым спортсменам нужна поддержка, в том числе материальная. Это уже совсем другой уровень, и в первое время игрокам трудно избежать стресса. Не зря даже лучшие юниоры мира могут просто-напросто пропасть с радаров, перейдя во взрослый тур. Есть куча примеров, когда бывшие топ-5 среди юниоров в итоге не смогли закрепиться даже в топ-50 среди взрослых.

В такой период молодым теннисистам нужно помогать — давать им больше возможностей выступать на турнирах, предоставлять тренеров, обеспечивать хорошие сборы в межсезонье. В России, где и так много талантливых теннисистов и сильная школа, особо не «возятся» с отдельными игроками. Поэтому многие несправедливо остаются без внимания и поддержки, а потому и ищут варианты продолжения карьеры путем смены гражданства.

И с такой проблемой столкнулись многие — это и Александр Бублик, и Тимофей Скатов, и австралийка Дарья Сэвилл (Гаврилова), и многие другие перспективные теннисисты. Можно было бы бороться и дальше в одиночку, но спортсмены понимают, что их карьера длится не всю жизнь, а всего 12−15 лет. И если есть навыки и талант, чтобы расти, то нужно лишь добавить к этому надлежащие условия. Так или иначе, российская теннисная федерация этого обеспечить не смогла.

Рыбакина сменила гражданство в 2018 году, когда она была на границе между второй и третьей сотнями в мировом рейтинге. Тогда никто не мог уверенно сказать или даже предположить, что в ближайшие годы она будет доходить до решающих стадий крупнейших турниров.

Фундамент, а именно — любовь к теннису, детский и юниорский тур — Рыбакина получила и прошла на родине, в России. Но дальнейших успехов этой теннисистки могло бы и не быть без смены гражданства в 2018-м. Елена получила поддержку со стороны Казахстанской федерации тенниса, больше возможностей играть, выступать в разных странах мира и прогрессировать благодаря усиленным тренировкам и заграничным сборам. Практически сразу, несмотря на молодость, она стала лидером женской сборной Казахстана.

Рыбакина сама не раз отмечала, что для нее было важно чувствовать, как в Казахстане в нее поверили. Не только в нее, но и в ее перспективы и талант. Она получила поддержку, но такую же, как и другие казахстанские теннисисты. Другое дело в том, какие результаты из себя способны выжать эти спортсмены. Здесь Елена, конечно же, выделяется.

Президент российской федерации Шамиль Тарпищев не раз высказывался на эту тему, и в его словах были нотки обиды. Он признавался, что не понимает, почему в мировом теннисе все устроено таким образом, что игроку достаточно написать в WTA или ATP о желании сменить гражданство, и это может так легко произойти. Кроме того, Тарпищев назвал Россию главным поставщиком теннисистов для Казахстана, а также отметил, что невозможно уделить внимание каждому талантливому теннисисту. Пока с этим спорить нельзя, ведь факты говорят все сами за себя.

Но другое дело — то, что «слепили» из Рыбакиной в Казахстане. Безусловно, она талантлива и, вполне вероятно, рано или поздно ее звездочка зажглась бы, даже продолжи она выступления под флагом России. Но времени ждать чуда и поддержки со стороны федерации не так уж и много. Благодаря смене гражданства Елена получила все, что нужно — здесь и сейчас, и это принесло свои плоды.

Рыбакина очень уважительно относится к Казахстану. Она всегда напоминает, что сделала для нее местная федерация, как за нее болеют фанаты. Она всегда повторяет, что выступает за Казахстан и очень ценит все, что для нее сделала эта страна. С учетом человеческой доброты Елены видно даже через экран телевизора, насколько эти слова искренние.

За последние годы Рыбакина стала настоящим символом казахстанского тенниса. Сотни детишек, занимающихся теннисом в стране, мечтают в один день стать для Казахстана таким же героем, какой является сейчас Елена. На данный момент за нее болеет практически вся страна, и эта любовь со стороны соотечественников чувствуется даже за тысячи километров от Лондона. И самое главное, что эта любовь между страной, народом и героиней «Уимблдона» — взаимная.