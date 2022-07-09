«Финалистка из Москвы — кошмар Уимблдона». Британское издание Express — о Рыбакиной

Издание обосновывает это тем, что российские СМИ сразу же после выхода Рыбакиной в финал начали писать о том, что она родилась в Москве: «Россия назвала выход уроженки Москвы Елены Рыбакиной в финал женского одиночного разряда Уимблдона успехом отечественного тенниса, несмотря на запрет на участие в турнире игроков, представляющих их страну».