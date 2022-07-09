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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Финалистка из Москвы — кошмар Уимблдона». Британское издание Express — о Рыбакиной

Британское издание Express назвало представительницу Казахстана Елену Рыбакину, вышедшую в финал Уимблдона−2022, «ночным кошмаром» турнира.

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Источник: AFP 2022

Издание обосновывает это тем, что российские СМИ сразу же после выхода Рыбакиной в финал начали писать о том, что она родилась в Москве: «Россия назвала выход уроженки Москвы Елены Рыбакиной в финал женского одиночного разряда Уимблдона успехом отечественного тенниса, несмотря на запрет на участие в турнире игроков, представляющих их страну».

Напомним, сегодня, 9 июля, в Лондоне состоится финальный матч Уимблдона−2022 в женском одиночном разряде, в котором сыграют 23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина и 2-й номер мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса.

Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 16:00 мск.

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