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18:09 (мск), источник: ТАСС

Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей Уимблдон в одиночном разряде

В финале Рыбакина, выступавшая до 2018 года за Россию, обыграла Онс Жабер из Туниса.

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Источник: Reuters

ТАСС, 9 июля. Представительница Казахстана Елена Рыбакина в субботу обыграла вторую ракетку мира туниску Онс Жабер в финальном матче Уимблдона. Встреча прошла в Лондоне.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под 17-м номером. Жабер получила третий номер посева.

Рыбакиной 23 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету теперь три титула под эгидой организации. До июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию.

Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема, до текущего розыгрыша Уимблдона ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2021). Спортсменка стала первой представительницей Казахстана, сумевшей выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.

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