Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей Уимблдон в одиночном разряде

ТАСС, 9 июля. Представительница Казахстана Елена Рыбакина в субботу обыграла вторую ракетку мира туниску Онс Жабер в финальном матче Уимблдона. Встреча прошла в Лондоне.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под 17-м номером. Жабер получила третий номер посева.

Рыбакиной 23 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету теперь три титула под эгидой организации. До июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию.