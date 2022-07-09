Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей Уимблдон в одиночном разряде
В финале Рыбакина, выступавшая до 2018 года за Россию, обыграла Онс Жабер из Туниса.
В финале Рыбакина, выступавшая до 2018 года за Россию, обыграла Онс Жабер из Туниса.
ТАСС, 9 июля. Представительница Казахстана Елена Рыбакина в субботу обыграла вторую ракетку мира туниску Онс Жабер в финальном матче Уимблдона. Встреча прошла в Лондоне.
Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под 17-м номером. Жабер получила третий номер посева.
Рыбакиной 23 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету теперь три титула под эгидой организации. До июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию.
Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема, до текущего розыгрыша Уимблдона ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2021). Спортсменка стала первой представительницей Казахстана, сумевшей выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.