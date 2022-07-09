Президент Казахстана поздравил теннисистку Рыбакину с победой на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН, 9 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил в субботу представительницу республики Елену Рыбакину, которая победила на Уимблдонском турнире по теннису в одиночном разряде.

«Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!» — написал Токаев в «Твиттере».

Рыбакина в субботу обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса в финальном матче Уимблдона.

Рыбакиной 23 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету теперь три титула под эгидой организации. До июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема, до текущего розыгрыша Уимблдона ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2021). Спортсменка стала первой представительницей Казахстана, сумевшей выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.