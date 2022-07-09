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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рыбакина выигрывает Уимблдон! Кафельников просил запомнить ее имя еще в 2017 году

В турнире «Большого шлема», до которого не допустили россиян, победила уроженка Москвы, представляющая Казахстан.

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Источник: Reuters

Уимблдон. Женщины
Одиночный разряд. Финал
Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Онс Жабер (Тунис, 3) — 3:6, 6:2, 6:2

Елена Рыбакина стала самой молодой теннисисткой, выигравшей Уимблдон с 2011 года (Петра Квитова была на два года младше). Также она стала первой представительницей Казахстана, которой удалось взять турнир «Большого шлема» — невероятный результат для 23-летней москвички, в которую не поверили на родине.

После финального матча с Онс Жабер Елена не смогла сдержать слез: «Безумно нервничала перед матчем и во время него, — отметила на церемонии награждения Рыбакина. — Просто рада, что все кончилось. Я никогда не испытывала такого стресса. Хочу поблагодарить зрителей за поддержку, свою соперницу по финалу. Играть с Онс — сплошное удовольствие. Я так много бегала, что мне даже физподготовкой больше заниматься не нужно. Если честно, я не ожидала, что и во вторую неделю выйду, а уж что титул завоюю — и подавно. У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлива. У меня бы ничего не получилось без моей команды. Хочу очень их поблагодарить. И президента Федерации тенниса Казахстана, который был и на полуфинале, и на финале. Это невероятная поддержка. И, конечно, самых важных людей в моей жизни — моих родителей. Без них меня бы здесь точно не было».

Легкие пути

27-летняя Жабер к лету заслужила звание «Прорыв года» за стремительный прогресс как в игре, так и в рейтинге. В отличие от Иги Швентек, которую Жабер выбила с турнира в прошлом году, даже не находясь на пике, Онс удачно подготовилась к Уимблдону — проиграла только один сет в Берлине и забрала титул. В Истбурне она отказалась играть в одиночном разряде и провела два матча в паре с Сереной Уильямс, но снялась с полуфинала. Официальная причина — травма колена.

Источник: Reuters

Возможно, это была всего лишь уловка, чтобы лучше подготовиться к турниру «Большого шлема». Не поверили в это и букмекеры, которые назвали Онс второй фавориткой турнира после Швентек. В итоге первая ракетка мира вылетела в третьем круге, уступив Ализе Корне, а Жабер очень уверенно двигалась по турнирной сетке. Первые три круга она прошла на одном дыхании, а вот в четвертом столкнулась с отчаянным сопротивлением Элизе Мертенс. Первый сет Онс взяла на тай-брейке (11:9), а во втором ей хватило одного брейка (6:4). Далее вторая ракетка мира проиграла первый сет Марии Боузковой, но в двух отставших партия позволила чешке взять всего два гейма. В полуфинале она заставила своих болельщиков понервничать, проиграв второй сет Татьяне Марии, но решающую партию взяла у немки в доминирующем стиле (6:1). Таким образом, до финала представительница Туниса сыграла всего один матч с «сеяным» игроком (Мертенс).

Схожая ситуация сложилась и у Рыбакиной. До полуфинала ее самой рейтинговой соперницей была 44-я ракетка мира Айла Томлянович. Ей Елена проиграла первый сет на Уимблдоне-2022, но в итоге уверенно довела дело до победы. А вот дальше ее ждал матч с чемпионкой Уимлдона-2019 Симоной Халеп, которая проводила феноменальный турнир (легко убрала со своего пути Каролину Мухову, Паулу Бадосу и Аманду Анисимову). Эксперты отдавали предпочтение румынке, но Рыбакина была настолько уверена в своих силах, что уже после первого сета было мало сомнений, что она оформит себе путевку в финал.

Первая за 16 лет

В финале Елена также не считалась фаворитом. Все-таки Жабер стоит гораздо выше в рейтинге, считается более классным игроком на травяных кортах. С другой стороны, у Рыбакиной должно было остаться больше сил. Все-таки полуфинал дался ей легче, плюс победа над Халеп должна была окрылить 23-летнюю москвичку.

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Правда, первый сет проходил под диктовку Жабер. Она сделала ранний брейк в третьем гейме (2:1) и была практически безупречна на своей подаче. А в концовке партии показала, что намерена быстро закончить матч. Онс сначала взяла под ноль свою подачу, а затем и чужую (6:3). Обескураживающее начало для Елены.

Но все-таки на этом Уимблдоне у нее был такой опыт. Когда в первом сете она практически без борьбы уступила Томлянович, но затем смогла перестроиться. Так получилось и на этот раз. Рыбакина получила первый брейк-пойнт в первом гейме второго сета и тут же его реализовала. Но тут же могла его уступить, выигрывала 40:15, но позволила сопернице заработать сразу два брейк-пойнта. За счет мощной подачи Елене удалось отыграться и все же склонить чашу весов в свою пользу.

В четвертом гейме у Жабер вновь было два брейк-пойнта, но и на этот раз Рыбакина собралась в ключевые моменты и забрала гейм на своей подаче (3:1). Это был решающий момент партии. После него Елена легко сделала второй брейк, а спустя десять минут перевела матч в решающий сет.

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В нем Елена вновь сделала быстрый брейк, но была близка к тому, чтобы потерять преимущество в шестом гейме. Она проигрывала 15:40, но затем выиграла четыре розыгрыша подряд, в том числе сделав два эйса (4:2). После этого у Жабер опустились руки. Она вновь проиграла свою подачу, а затем и матч.

Классная, волевая победа Рыбакиной, которая войдет в историю. Елена стала первой теннисисткой с 2006 года, выигравшей Уимблдон после поражения в первом сете (тогда Амели Моресмо обыграла Жюстин Энен-Арденн). К тому же, боссы Уимблдона со скандалом отстранили россиян и белорусов, но турнир в одиночном разряде все равно выиграла россиянка. Пусть и выступающая за Казахстан.

Конечно, жаль, что мы потеряли такого талантливого игрока. Хотя двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников еще в начале 2017 года говорил, что Елена способна на многое. «Кто бы что ни нес в адрес Андрея Чеснокова, всякую ахинею типа “он колхозный тренер”, он докажет обратное. Стоило ему взять девочку шесть недель назад, которая его уважает и слушает, тут же результат налицо. Лена Рыбакина — запомните это имя», — написал Кафельников на своей странице в своих социальных сетях.

Спустя год Елена уехала от Чеснокова в Казахстан, где добралась до вершины. Это ее третий титул на уровне WTA, и наверняка, не последний.

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