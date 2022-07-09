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20:29 (мск), источник: Sports.Ru

Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина — «наш продукт». Смешно

Не надо примазываться.

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Источник: Reuters

Когда игроков из России и Беларуси отстранили от «Уимблдона», британские медиа сообщали, что одной из причин была забота о Кейт Миддлтон — покровительнице Всеанглийского клуба. Якобы она не хотела оказаться в ситуации, когда ей пришлось бы вручать награду, например, Даниилу Медведеву.

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Когда в финал вышла родившаяся в Москве представительница Казахстана Елена Рыбакина, многие шутили, что Кейт все же придется награждать россиянку. В российском медиапространстве на эту тему даже злорадствовали — например, так поступил Андрей Чесноков.

А многолетний босс российского тенниса Шамиль Тарпищев выступил со следующим заявлением для РИА Новости: «Не о таком финале “Уимблдона” мечтали англичане? По-моему, они ни о чем уже не мечтают. Приятно, что Елена сыграет в финале “Уимблдона”, она наш продукт. Конечно, приятно, что она выигрывает. Мы будем болеть за нее в финале, это естественно.

В какой-то момент решился финансовый вопрос, ей там, в Казахстане, в этом плане лучше. Каждый вправе сам делать свой выбор. Переживать будем за Елену, удачи ей».

В итоге Рыбакина стала чемпионкой.

Сразу после финала Тарпищев рассказал «Чемпионату»: «Во-первых, надо поздравить Рыбакину! Это все-таки российская школа!».

И можно, наверное, сказать, что ее титул — это в какой-то степени победа абстрактной российской школы тенниса (которая, по многочисленным свидетельствам, на детском и юниорском уровне действительно очень хороша). Но совершенно точно можно сказать, что это поражение системы профессионального российского тенниса, за организацию которой уже три миллиона лет отвечает Тарпищев.

***

Когда глава федерации тенниса говорит, что Рыбакина — «наш продукт», хочется смеяться. Ведь в таких словах трудно не считать попытки показать свою причастность к ее результатам.

Хотя причастность Федерации тенниса России даже к успехам тех, кто играет за Россию, не то чтобы очень велика. А Рыбакина с 2018-го (с 19 лет) выступает за Казахстан, как раз из-за того, что никакой причастности ФТР к ее карьере не было.

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Экс-35-я ракетка мира Евгения Линецкая, работающая тренером в Москве, вспоминала, как пыталась организовать тренировочный процесс молодой Рыбакиной, когда та еще играла в юниорском туре.

По словам Линецкой, она сразу поняла, что «девка — огонь», и ей просто не нужно мешать. Но «у папы денег нет. Девка классная — а денег нет. Надо искать спонсора. Они какого-то мужичка в Москве нашли, который был готов небольшие деньги давать — только на поездки. Не на тренировки, а чисто на выезды».

В итоге Линецкая с партнерами бесплатно предоставляли ей корты, оплачивали спаррингов и тренера по ОФП. Отец Рыбакиной обещал отдавать 15−20 процентов призовых, но без договора — «чисто по-человечески».

«Нам корты под нее бесплатно давал владелец. А потом у него что-то в голове переклинило, ему не понравился ее папа, и он сказал, что пусть платит за корты на общих основаниях», — вспоминала Линецкая. И если возможность бесплатно тренировать Рыбакину, находить ей какие-то бюджетные варианты работы над ОФП и все остальным, еще были, то оплачивать по четыре часа аренды московских кортов — нет.

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Из-за этого сотрудничество развалилось.

В этот момент разговора состоялся интересный обмен репликами.

— Ни разу не прозвучали слова «Федерация тенниса России».

— Поэтому она и играет за Казахстан, — сказала Линецкая.

А в ответ на вопрос, как федерация могла «профукать» Рыбакину, которая к тому моменту уже хорошо проявила себя на большом турнире в Санкт-Петербурге, она только развела руками.

И точно известно, что в 2018-м отец Рыбакиной просил у ФТР финансовой поддержки. Ему отказали. Только после этого они решили переезжать в Казахстан.

Поэтому смешно читать, когда Тарпищев говорит: «Каждый вправе сам делать свой выбор». Потому что выбор, который они вместе с ФТР дали Рыбакиной, был между шансом в Казахстане и гарантированной стагнацией в России.

Источник: РИА "Новости"

Так что если Рыбакина и чей-то продукт, то в первую очередь свой собственный и своего отца. Во вторую — Федерации тенниса Казахстана, которая потратила на нее кучу денег и создала все условия для прогресса. И сама Елена прекрасно это понимает и в каждом интервью на вопросы о корнях и национальной принадлежности повторяет, что именно в Казахстане в нее поверили.

***

И, конечно, за Рыбакину и ее родных надо радоваться — потому что они вопреки всему (сюда входят не только финансовые проблемы, но и то, что в 12 лет Елене, например, сказали, что она не станет профи, потому что она слишком маленькая) все же нашли способ прийти к мечтам.

Но главе организации, которая непосредственно отвечает за то, что Рыбакина теперь представляет другую страну, наверное, все же стоит поменьше рассказывать про «наши продукты» и «российскую школу».

Автор: Павел Ниткин

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