Финал «Уимблдона» Джокович — Кирьос: прогнозы и ставки
Это надо видеть.
Это надо видеть.
Новак Джокович продолжает творить историю. 35-летний серб выиграл 27 матчей подряд на «Уимблдоне» и вышел в 32-й финал на турнирах «Большого шлема», опередив Роджера Федерера (31). Теперь у экс-первой ракетки мира есть шанс приблизиться по главным титулам к Рафаэлю Надалю (22) — у Джоковича 20 «Шлемов». К тому же до сих пор неясно, пустят ли его выступать на US Open. В Австралии Новака, напомним, развернули без вакцины от ковида, а во Франции он как раз уступил Надалю.
Зато на «Уимблдоне» у серба обычно складывается все хорошо. Он уже побеждал тут 6 раз, в том числе на трех последних турнирах. В этот раз в Лондоне, правда, все складывалось не так просто для Джоковича. В ¼ финала с Янником Синнером он уступил в первых двух сетах, после чего взял перерыв, эмоционально поговорил с собой перед зеркалом и сделал камбэк. В полуфинале Новак тоже не сразу вошел в игру, проиграв первый сет Кэмерону Норри 2:6. Но затем невынужденных ошибок стало меньше, удары обрели привычную точность плюс заработала первая подача. После того, как счет по сетам стал 1−1, вопросов о победителе уже не было.
А вот выход Ника Кирьоса в финал стал большим сюрпризом. Австралиец не был в числе сеяных на этом турнире, да и вообще раньше на «Шлемах» не проходил дальше ¼ финала. Главный бунтарь и скандалист мирового тенниса привычно покричал и пошумел с Стефаносом Циципасом, выведя грека из себя (победа в 4 сетах). Также Кирьос успел провести в Лондоне два пятисетовых поединка, но дальше было легче. В четвертьфинале ему достался грунтовик Гарин (победа в трех партиях), а в полуфинале его соперник Надаль снялся из-за травмы.
Фаворитом финала считается, конечно, Джокович, но тут не все так просто. Серб сам признался, что ему мешает давление, он понимает, что все ждут от него только победы. Плюс Кирьос — не самый удобный соперник. Они играли между собой только два раза в 2017-м, и обе встречи на харде остались за австралийцем. Более того, Новак не выиграл у Ника ни одного сета и даже не сделал ни одного брейка на его подаче. Как раз мощная подача — один из главных козырей Кирьоса. При этом он еще любит залезть под кожу соперникам: то подаст хитро снизу, то крикнет что-то обидное, то начнет жаловаться судье. С другой стороны, за Джоковича говорит его опыт, суперустойчивая психология, умение собраться в решающие моменты. Да и для 35-летнего теннисиста он в очень хорошей форме. Шансов на победу у Новака больше, но ставить на него за 1,26 особого смысла нет. Тут логичнее присмотреться к тоталу больше: БК Olimpbet дает коэффициент 1,84 на тотал геймов больше 39. Вряд ли финал «Уимблдона» с такими яркими соперниками будет скоротечным.
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Андрей Санталов