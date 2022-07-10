Финал «Уимблдона» Джокович — Кирьос: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Новак Джокович продолжает творить историю. 35-летний серб выиграл 27 матчей подряд на «Уимблдоне» и вышел в 32-й финал на турнирах «Большого шлема», опередив Роджера Федерера (31). Теперь у экс-первой ракетки мира есть шанс приблизиться по главным титулам к Рафаэлю Надалю (22) — у Джоковича 20 «Шлемов». К тому же до сих пор неясно, пустят ли его выступать на US Open. В Австралии Новака, напомним, развернули без вакцины от ковида, а во Франции он как раз уступил Надалю.

Зато на «Уимблдоне» у серба обычно складывается все хорошо. Он уже побеждал тут 6 раз, в том числе на трех последних турнирах. В этот раз в Лондоне, правда, все складывалось не так просто для Джоковича. В ¼ финала с Янником Синнером он уступил в первых двух сетах, после чего взял перерыв, эмоционально поговорил с собой перед зеркалом и сделал камбэк. В полуфинале Новак тоже не сразу вошел в игру, проиграв первый сет Кэмерону Норри 2:6. Но затем невынужденных ошибок стало меньше, удары обрели привычную точность плюс заработала первая подача. После того, как счет по сетам стал 1−1, вопросов о победителе уже не было.

А вот выход Ника Кирьоса в финал стал большим сюрпризом. Австралиец не был в числе сеяных на этом турнире, да и вообще раньше на «Шлемах» не проходил дальше ¼ финала. Главный бунтарь и скандалист мирового тенниса привычно покричал и пошумел с Стефаносом Циципасом, выведя грека из себя (победа в 4 сетах). Также Кирьос успел провести в Лондоне два пятисетовых поединка, но дальше было легче. В четвертьфинале ему достался грунтовик Гарин (победа в трех партиях), а в полуфинале его соперник Надаль снялся из-за травмы.

На что ставить

Джокович - Кирьос Сделать ставку

Фаворитом финала считается, конечно, Джокович, но тут не все так просто. Серб сам признался, что ему мешает давление, он понимает, что все ждут от него только победы. Плюс Кирьос — не самый удобный соперник. Они играли между собой только два раза в 2017-м, и обе встречи на харде остались за австралийцем. Более того, Новак не выиграл у Ника ни одного сета и даже не сделал ни одного брейка на его подаче. Как раз мощная подача — один из главных козырей Кирьоса. При этом он еще любит залезть под кожу соперникам: то подаст хитро снизу, то крикнет что-то обидное, то начнет жаловаться судье. С другой стороны, за Джоковича говорит его опыт, суперустойчивая психология, умение собраться в решающие моменты. Да и для 35-летнего теннисиста он в очень хорошей форме. Шансов на победу у Новака больше, но ставить на него за 1,26 особого смысла нет. Тут логичнее присмотреться к тоталу больше: БК Olimpbet дает коэффициент 1,84 на тотал геймов больше 39. Вряд ли финал «Уимблдона» с такими яркими соперниками будет скоротечным.

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