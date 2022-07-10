Рыбакина — «кошмар Уимблдона». Но был ли шанс сохранить ее в России?

Сенсационную победительницу Уимблдона Елену Рыбакину довели до слез на чемпионской пресс-конференции. Непробиваемая на корте и лишь облегченно вздохнувшая после выигранного матчбола, 23-летняя девушка разрыдалась после вопроса о своих родителях-москвичах, которые из-за сложностей с визами не смогли присутствовать на финале.

На трибунах Елену поддерживала только сестра Анна, а вопрос о родителях, выбивший чемпионку из колеи, предварял еще более болезненный вопрос о российском происхождении Рыбакиной. На турнире, забанившем игроков из России, бывшую россиянку пытали на самую горячую тему после каждого матча. Девушка держалась и старалась отвечать более-менее политкорректно, но в итоге ее все-таки задели за живое.

Супермилая Кейт

Перед финалом британское издание Express назвало Рыбакину «уимблдонским кошмаром» из-за того, что до 18 лет спортсменка выступала за Россию и до сих пор, несмотря на переход под казахский флаг, продолжает жить в Москве. Последнее обстоятельство сильно расстроило британского журналиста Сэма Стрита, который написал, что Рыбакина должна заплатить в бюджет России подоходный налог за призовые в два миллиона фунтов, которые полагаются за победу на лондонском «мейджоре». При этом на турнир, к примеру, не была допущена белоруска Виктория Азаренко, которая давно живет в Америке и является налоговым резидентом США. Все это, по мнению британских СМИ, делает санкции Теннисной ассоциации Англии полной фикцией.

В довершение всего этого сюра главный трофей турнира Елене вручала герцогиня Кейт — та самая королевская особа, которая, по слухам, сильно давила на организаторов Уимблдона по русскому вопросу. Якобы советники Кейт переживали, что ей на титульной церемонии придется обниматься и фотографироваться с теннисистом из России, что может быть воспринято как политический прокол. В итоге герцогиня поздравляла русскую девушку, натурализованную в Казахстане, которая открыто поддерживает отстраненных россиян. И это навряд ли добавило плюсов в политическую карму Кейт.

— Она поздравила меня. Сказала, что я очень хорошо играла, — рассказала о герцогине чемпионка Уимблдона. — Но я находилась в шоковом состоянии и не услышала половину того, что она сказала. Но одно точно — она такая супермилая. Было потрясающе получить трофей из ее рук.

— Я уже долгое время представляю Казахстан и очень этому рада. Там в меня поверили, — отбивалась Елена от попыток представить ее «тайным агентом России». — Вопрос относительно того, кем я себя ощущаю, уже не стоит. Я прошла большой путь как казахстанская теннисистка. Ощущаю ли я себя русской в душе? Я играю в теннис, наслаждаюсь выступлением на Уимблдоне. Сочувствую тем, кто отсутствует на турнире, но сама получаю удовольствие от игры и выкладываюсь на сто процентов.

Если бы я могла, то осталась бы в России

Впрочем, переживания по поводу того, в какое дурацкое положение Уимблдон попал со своими антироссийскими санкциями, — это проблемы британцев. У нас в стране поднялась волна совершенно иного рода. После любого крупного успеха наших бывших соотечественников самыми популярными становятся разговоры, что «мы опять упустили яркий талант». Правда, в данном случае надо понимать, что именно казахстанское гражданство Елены позволило ей выступать на британском турнире «Большого шлема». Останься она под флагом России, сейчас готовилась бы к «хардовой» части сезона вместе с Дарьей Касаткиной, Екатериной Александровой и другими нашими девушками. Кстати, их отсутствие и особенно — попадание под санкции белоруски Арины Соболенко, которая отлично играет на травяных кортах, — один из факторов нынешнего успеха Рыбакиной.

И все же, если отбросить все происходящее, можно задаться вопросами — почему наши спортивные власти допустили отъезд будущей чемпионки в Казахстан и был ли шанс удержать восходящую звезду в России? Сама Рыбакина два года назад в интервью «СЭ» признавалась: «Если бы я могла остаться, то осталась бы в России. Хотя Казахстан меня поддерживает и помогает в том числе финансово».

Слово «финансово» здесь ключевое. Дело в том, что расходы теннисиста в начале его профессиональной карьеры — просто фантастические, и их невозможно компенсировать никакими государственными стипендиями и бюджетами спортшкол. Разъезды по турнирам, аренда кортов, зарплата тренерам и физиотерапевтам — все это сотни тысяч долларов. И если у молодого игрока нет родственников-олигархов или каких-то верных лично ему спонсоров, то он почти наверняка завершит карьеру из-за отсутствия средств или пойдет в кабалу к спортивным агентствам, которые порой помогают начинающим в счет их будущих доходов.

Думала о завершении карьеры в 18 лет и Елена. Ее отец Андрей Рыбакин не сумел найти необходимого финансирования, агентства ей не интересовались, и единственным вариантом был переход под флаг Казахстана, где девушке обещали покрыть часть расходов в обмен на выступление за эту страну в Кубке Федерации. Сейчас многие наши СМИ пишут, что в Федерации тенниса России будущей звезде отказали в финансовой помощи. Но справедливости ради надо сказать, что ощутимую поддержку деньгами не получал от спортивных властей страны ни один из наших игроков. Федерация может помогать организационно — приглашениями на турнир, иногда — временем на отдельных тренировочных кортах. Но так, чтобы большие деньги игроку платила или компенсировала сама федерация — такого нет практически нигде. В этом плане теннисный меценат и глава Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов — уникальный случай.

Ирония судьбы

Эксперимент с натурализацией, который уже много лет проводят в казахстанском теннисе, сейчас впервые увенчался титулом «Большого шлема» в одиночном разряде. Это результат усилий миллиардера Булата Утемуратова, который возглавил Федерацию тенниса Казахстана в 2007 году и с тех пор активно вкладывает личные деньги в усиление сборной своей страны за счет иностранцев. В основном приглашаются игроки не только из России, где после 1990-х наблюдался избыток непризнанных талантов, но и из других «ментально близких стран» — например, Украины и Болгарии. Стратегия эта спорная, поскольку позволяет добиваться больших результатов в профессиональным спорте, не развивая при этом спорт детский и любительский. Но, видимо, победителей не судят.

Кстати, Рыбакина в момент ее перехода вовсе не была самой яркой звездой, которую сумел заполучить Казахстан из России. Юлия Путинцева в юниорском теннисе считалась чуть ли не будущей Шараповой, и ее трансфер действительно шокировал болельщиков. Как и переход Евгения Королева — двоюродный брат Анны Курниковой в 2010-м тоже считался будущим Сафиным, однако не оправдал ожиданий и в итоге завершил карьеру. Одна из сложностей натурализации спортивных легионеров — в том, что настоящие звезды практически никогда не соглашаются на смену флага — у них и так все хорошо на родине, а заработать клеймо предателя не интересно никому. А при «покупке звезд на вырост» есть большая опасность, что большие авансы не оправдаются.

Что дала смена спортивного гражданства Рыбакиной? В первую очередь — она получила возможность вместо кортов Ширяева поля в Москве перебраться в Словакию. Во-вторых, вместо российских специалистов Андрея Чеснокова и Евгении Куликовской она наняла хорватского тренера Стефано Вукова, который со временем раскрыл потенциал теннисистки. Но неправда, что сразу после отказа от российского спортивного гражданства в игре Елены наметился грандиозный прогресс. В 2019 году она взяла титул в Бухаресте, а в 2020-м победила на турнире в Хобарте, играла в полуфинале Олимпиады-2020 и дошла до 12-го места в рейтинге WTA. Однако это все равно не те позиции, с которых сподручно штурмовать «Большой шлем». Победа Рыбакиной в Лондоне — безусловная сенсация, но в какой-то степени ирония судьбы, учитывая всю историю с санкциями против России.