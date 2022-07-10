Текущие события
Футбол. Премьер-лига
9.07
Зенит
Спартак
40
Футбол. Еврокубки
12.07
РФШ
ХИК
Футбол. Еврокубки
12.07
Жальгирис В
Балкани
Футбол. Еврокубки
12.07
Карабах
Лех
Футбол. Еврокубки
12.07
Линколн
Шкупи
Футбол. Еврокубки
12.07
Тирана
Дюделанж
Все события
Фоторепортажи
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
33Все участники ЧМ-2022 по футболу
15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Рыбакина отреагировала на слова, что в России могут политизировать её победу на Уимблдоне

Чемпионка Уимблдона−2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на предположение журналистов, что Россия может политизировать её победу на турнире «Большого шлема».

Наверх
Источник: Reuters

«Как я уже говорила в предыдущих интервью, я играю за Казахстан очень давно. Я представляла эту страну на крупнейших турнирах, на Олимпийских играх, что было моей мечтой. Я не знаю, как это преподнесут. Имею в виду, всегда будут какие-то новости, но я ничего с этим поделать не могу. Со своей стороны только могу сказать, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где родиться. Люди верили в меня. Казахстан так меня поддержал. Даже сегодня было столько слов поддержки. Я видела флаги», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

 Скандал в хоккее: Капризова ждут в ВДВ, а на трёх игроков завели уголовку
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь