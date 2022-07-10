«Победа Казахстана, а не России, не стоит обольщаться». Собчак высказалась о Рыбакиной

"Боже, какая прекрасная история про Уимблдон и отмену русских, которая не работает. Это тот случай, когда на***ли сами себя, я такое обожаю.

Чемпионкой турнира стала Елена Рыбакина — уроженка Москвы, которая в свое время сменила гражданство России на гражданство Казахстана. Так делают многие спортсмены, которые по какой-то причине не смогли попасть в национальную сборную — просто чтобы продолжить карьеру. И поскольку по паспорту она казахстанка, то смогла легко обойти запрет на участие белорусов и россиян на Уимблдоне.

И вот вчера она обыграла соперницу и стала чемпионкой в женском одиночном разряде. Это ее первый титул Большого шлема", — написала Собчак.

«Но это безусловно победа Казахстана, а не России, не стоит обольщаться. В России ей дорогу никто не дал, ее потенциал не раскрыли. Возможности для победы ей представил именно Казахстан», — добавила Собчак.

Напомним, Рыбакиной 23 года, она впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема». В финале казахстанская теннисистка обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.

Елена является уроженкой Москвы, до 2018 года теннисистка представляла Россию. В июне 2018 года Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское. Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов рассказал, что Рыбакина хотела завершить карьеру в 18 лет: «Да, был такой период на теннисном пути Елены в возрасте 18 лет. Но мы сразу разглядели ее талант и очень рады, что смогли поддержать в нужную минуту, когда она, действительно, стояла на грани ухода из большого спорта».