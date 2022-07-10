Джокович победил Кирьоса в финале Уимблдона и выиграл 21-й турнир Большого шлема

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. Кирьос не попал на соревнованиях в число сеянных. Кирьос автоматически вышел в финал турнира после снятия с соревнований испанца Рафаэля Надаля (второй номер посева). Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон и сравнялся по этому показателю с американцем Питом Сампрасом, больше титулов в мужском одиночном разряде только у швейцарца Роджера Федерера — 8. Также семь титулов на счету британца Уильяма Реншоу, но он выступал до Открытой эры (до 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Джокович выиграл Уимблдон в четвертый раз подряд, повторив достижение Сампраса, более длительную серию в Открытой эре имеют швед Бьорн Борг и Федерер — по пять побед подряд.

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира Большого шлема и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Надаль (22). Этот финал стал для Джоковича 32-м на турнирах Большого шлема, он вышел на единоличное первое место по этому показателю среди мужчин, опередив Федерера, на счету которого 31 решающая игра. Также серб выиграл 86-й матч на Уимблдоне, он занимает второе место по этому показателю, опережая американца Джимми Коннорса (84) и уступая только Федереру (105).

Джоковичу 35 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету серба теперь 88 побед на турнирах под эгидой организации. Всего на счету Джоковича девять побед на Открытом чемпионате Австралии, семь — на Уимблдоне, три — на Открытом чемпионате США и две — на Открытом чемпионате Франции. Также теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. Серб является рекордсменом по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге, — 373. На втором месте по этому показателю находится Федерер, который возглавлял рейтинг ATP 310 недель.

Кирьосу 27 лет, он занимает 40-е место в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов под эгидой ATP. Австралиец впервые вышел в финал турнира Большого шлема, ранее он не проходил на соревнованиях дальше четвертьфинала.