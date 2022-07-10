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20:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: российского теннисиста подозревают в участии в договорных матчах

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев и грузин Николоз Басилашвили подозреваются в участии в договорных матчах, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на документы Международной федерации тенниса (ITF).

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Источник: Спорт РИА Новости

Один из тренеров из Восточной Европы, ставший источником ZDF, заявил, что теннисистам за сдачу матчей предлагал деньги их тренер Егор Яцюк. Белорусский специалист, согласно данным тренера, искал молодых теннисистов и оказывал им финансовую помощь путем участия в договорных встречах.

Предполагается, что Карацев замешан в пяти подобных матчах, два из которых — парные встречи серии «Челленджер» в Финляндии и Казахстане. Последний случай, когда могла произойти манипуляция с результатом встречи, выявлен на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Штутгарте этого года. В паре с израильтянином Джонатаном Эрлихом он уступил Денису Шаповалову из Канады и Рохану Бопанну из Индии.

На прошедшем в мае Открытом чемпионате Франции Карацев был допрошен полицией. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) отказался от комментариев по поводу действий россиянина. Под подозрение издания относительно участия Басилашвили попал матч первого круга прошлогоднего Уимблдона в парном разряде, когда на игру грузина в паре с Раду Алботом из Молдавии были замечены подозрительно высокие коэффициенты и ставки (до 500 тысяч долларов) на их поражение.

Карацеву 28 лет, он является 42-й ракеткой мира и полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио он завоевал серебряные медали в паре с Еленой Весниной. Всего на его сету три титула АТР в одиночном разряде и один — в парном. 30-летний Басилашвили располагается на 26-й строчке мирового рейтинга, он выиграл пять титулов на турнирах АТР.

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