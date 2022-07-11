Российского теннисиста Аслана Карацева подозревают в договорняках. Что происходит?

По информации журналистов немецкого телеканала ZDF, теннисисты топ-50 Аслан Карацев из России, Николоз Басилашвили из Грузии, а также их бывший тренер Егор Яцюк из Беларуси подозреваются к причастности к участию в договорных матчах. В воскресенье, во время мужского финала Уимблдона между Джоковичем и Кирьосом, известный немецкий спортивный журналист Янник Шнайдер выложил в своих соцсетях детали расследования.

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Позже на самом канале появился семиминутный видеоролик о договорных матчах в теннисе. По данным немецких журналистов, тренер Яцюк, который работал и путешествовал по турнирам в прошлом и с Басилашвили, и с Карацевым, как минимум дважды предлагал игрокам деньги за договорные матчи. И якобы это следует из документов секретного расследования ITF (Международной теннисной федерации).

У ZDF есть данные о пяти матчах с необычно высокими колебаниями букмекерских ставок, в которых якобы замешан Карацев. При этом в самом материале говорится лишь о трёх примерах подозрительных матчей. Два из них приходятся на период сотрудничества с Яцюком (с 2018 по 2021 год) — парные поединки в Финляндии-2019 и Казахстане-2020. А также, по данным ZDF, Карацев якобы мог участвовать в договорняке на турнире ATP в Штутгарте-2022.

Как сообщают немецкие журналисты, Яцюк и Карацев находились под подозрением правоохранительных органов Франции во время «Ролан Гаррос» — 2020 и даже были опрошены. При этом представители ITIA (The International Tennis Integrity Agency) — агентства, расследующего коррупцию в теннисе, ничего не стали комментировать немецким журналистам, когда их спросили о подозрениях в отношении Карацева и Яцюка. По утверждению Шнайдера, москвичка Софья Дмитриева, не так давно дисквалифицированная пожизненно за участие в договорных матчах, какое-то время встречалась с Карацевым. По словам Шнайдера, Аслан поначалу дал интервью их изданию, но затем отказался от своих слов и попросил их не публиковать.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5b3a58995d0d3c14754" data-vnd="b5b3a58995d0d3c14754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5b3a58995d0d3c14754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам ZDF, на рассмотрении ITIA находится также и дело Николоза Басилашвили. Под подозрением оказался его поединок первого круга в парном разряде Уимблдона-2021 вместе с Раду Алботом из Молдавии. Сомнения людей, близких к букмекерским конторам, вызвала ставка до $ 0,5 млн на поражение этого дуэта. Отметим, что Николоз и Раду взяли первый сет, но затем уступили в трёх.

Издание приводит слова действующего восточноевропейского тренера, который не захотел, чтобы его имя упоминалось в материале. Он заявил: «Яцюк много лет работает с теннисистами — выходцами из России и восточной Европы. Он ищет молодых игроков, у которых есть проблемы с финансами и менталитетом». По словам этого «восточноевропейского тренера», Яцюк якобы склонял молодых игроков к договорнякам.

Сам Аслан Карацев на просьбу прокомментировать расследование немецких журналистов ответил изданию Metaratings.ru следующее: «Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чём вы говорите».

Отец теннисиста Казбек Карацев в интервью «Матч ТВ» заявил: «Этого просто не может быть, поэтому даже рассказать нечего. Разговора с Асланом у меня не было, потому что во время турниров я ему не звоню. Да и спрашивать даже не хочу, потому что это неправда. Разговора с Шамилем Анвяровичем (Тарпищевым, главой Федерации тенниса России) тоже не было, потому что мы решили не придавать значения этой истории».

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков так отозвался об этой истории в беседе с журналистами «RT на русском»: «Когда в адрес спортсмена звучат столь серьёзные обвинения, они должны быть подкреплены весомыми доказательствами, фундаментальными и бескомпромиссными. Всё-таки информацию объявили на весь мир. Поэтому об этом следует говорить очень осторожно. Раз говорите, значит, предъявите данные о вине Карацева. И уж точно делать это должны уполномоченные люди, занимающиеся данным вопросом».