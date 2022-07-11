Федерер заявил, что ему больше не интересен теннис

Последний матч Федерер провел в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона.

«Я люблю побеждать, но если больше не можешь соревноваться на высоком уровне, то стоит остановиться. Я не думаю, что мне нужен теннис. Теперь буду радоваться мелочам: правильным поступкам сына и хорошим оценкам дочери», — цитирует Федерера нидерландское издание Algemeen Dagblad.

«Теннис — лишь часть моей жизни, а не она вся целиком. Я хочу оставаться успешным, вкладывать свою энергию в бизнес, иногда я даже отдаю больше сил, чем должен, но это можно делать и вне спорта. Я знаю, что профессиональная карьера не может длиться вечно, и это нормально», — добавил он.