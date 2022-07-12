Теннисистка Рыбакина рассказала, почему заплакала после вопроса о родителях
Победительница Уимблдона 2022 года в одиночном разряде Елена Рыбакина объяснила свои слезы после вопроса о родителях на пресс-конференции.
Победительница Уимблдона 2022 года в одиночном разряде Елена Рыбакина объяснила свои слезы после вопроса о родителях на пресс-конференции.
«Просто трудно держать все в себе. Лучше я брошу ракетку в корт, чем буду плакать на пресс-конференции. Конечно, родители ради меня пожертвовали своим временем и всем остальным. Хотя они и не знали, стану ли я профессиональной теннисисткой, они всегда в меня верили и поддерживали. Они видели, как мне весело, что я получаю удовольствие от тренировок после школы», — передает слова Рыбакиной пресс-служба WTA.
9 июля в финале Уимблдона Рыбакина оказалась сильнее теннисистки из Туниса Онс Жабер. Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Это первый трофей в карьере казахстанской теннисистки. Однако победа на Уимблдоне не позволила Рыбакиной подняться выше, и она осталась на 23-й строчке в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Напомним, что до 2018 года Рыбакина представляла Россию, после приняла гражданство Казахстана и выступает за эту страну.