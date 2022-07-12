Теннисистка Рыбакина рассказала, почему заплакала после вопроса о родителях

«Просто трудно держать все в себе. Лучше я брошу ракетку в корт, чем буду плакать на пресс-конференции. Конечно, родители ради меня пожертвовали своим временем и всем остальным. Хотя они и не знали, стану ли я профессиональной теннисисткой, они всегда в меня верили и поддерживали. Они видели, как мне весело, что я получаю удовольствие от тренировок после школы», — передает слова Рыбакиной пресс-служба WTA.