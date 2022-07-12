Новак Джокович порассуждал на тему завершения карьеры, упомянув Мика Джаггера

«Я надеюсь, что продолжительность моей карьеры может быть в два раза меньше, чем у Мика Джаггера. Сложно ожидать, что я смогу играть в теннис в 78 лет. Конечно, я мог бы петь до этого возраста, но не играть. Несмотря на это, у меня нет ограничения по времени, как долго я буду профессионально заниматься теннисом. Я не хочу таких ограничений и не хочу, чтобы кто-то навязывал мне их. Карьера должна продолжаться, особенно пока я могу выигрывать турниры “Большого шлема”, — приводит слова Джоковича B92.