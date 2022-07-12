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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович порассуждал на тему завершения карьеры, упомянув Мика Джаггера

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, когда может закончить карьеру.

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Источник: Reuters

По словам Джоковича, он не определяет для себя точных сроков. Он привёл в пример 78-летнего фронтмена «Роллинг Стоунз» Мика Джаггера, который до сих пор даёт концерты.

«Я надеюсь, что продолжительность моей карьеры может быть в два раза меньше, чем у Мика Джаггера. Сложно ожидать, что я смогу играть в теннис в 78 лет. Конечно, я мог бы петь до этого возраста, но не играть. Несмотря на это, у меня нет ограничения по времени, как долго я буду профессионально заниматься теннисом. Я не хочу таких ограничений и не хочу, чтобы кто-то навязывал мне их. Карьера должна продолжаться, особенно пока я могу выигрывать турниры “Большого шлема”, — приводит слова Джоковича B92.

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