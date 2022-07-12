Рыбакина заявила, что не считает себя «готовым продуктом» российской школы
НУР-СУЛТАН, 12 июл — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что ее нельзя назвать «готовым продуктом» российской школы.
НУР-СУЛТАН, 12 июл — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что ее нельзя назвать «готовым продуктом» российской школы.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что Рыбакина, представляющая Казахстан, является продуктом российской школы. В субботу спортсменка обыграла Онс Жабер из Туниса и стала победительницей Уимблдона−2022.
«Я считаю, что, конечно же, была юниором в первую очередь и готовым продуктом меня назвать невозможно, потому что переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще продолжать на профессиональном уровне, а добиваются каких-то вершин, мне кажется, единицы. И мне в этом плане очень повезло, поэтому с такой фразой я, конечно, не совсем согласна», — сказала она на пресс-конференции во вторник.
Рыбакиной 23 года, она впервые в карьере играла в финале турнира Большого шлема. Она является уроженкой Москвы, до 2018 года теннисистка представляла Россию. В июне 2018 года Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское.