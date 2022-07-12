Рыбакина заявила, что не считает себя «готовым продуктом» российской школы

«Я считаю, что, конечно же, была юниором в первую очередь и готовым продуктом меня назвать невозможно, потому что переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще продолжать на профессиональном уровне, а добиваются каких-то вершин, мне кажется, единицы. И мне в этом плане очень повезло, поэтому с такой фразой я, конечно, не совсем согласна», — сказала она на пресс-конференции во вторник.