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14:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рыбакина заявила, что не считает себя «готовым продуктом» российской школы

НУР-СУЛТАН, 12 июл — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что ее нельзя назвать «готовым продуктом» российской школы.

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Источник: AFP 2022

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что Рыбакина, представляющая Казахстан, является продуктом российской школы. В субботу спортсменка обыграла Онс Жабер из Туниса и стала победительницей Уимблдона−2022.

«Я считаю, что, конечно же, была юниором в первую очередь и готовым продуктом меня назвать невозможно, потому что переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще продолжать на профессиональном уровне, а добиваются каких-то вершин, мне кажется, единицы. И мне в этом плане очень повезло, поэтому с такой фразой я, конечно, не совсем согласна», — сказала она на пресс-конференции во вторник.

Рыбакиной 23 года, она впервые в карьере играла в финале турнира Большого шлема. Она является уроженкой Москвы, до 2018 года теннисистка представляла Россию. В июне 2018 года Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское.

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