Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла в ⅛ финала турнира в Будапеште

В сегодняшнем поединке второго раунда белоруска уступила в двух партиях американской теннисистке Бернарде Пере (130) — 5:7, 2:6. Матч длился 1 час 40 минут. В четвертьфинале соперницей американки будет победительница завтрашней встречи между итальянкой Элизабеттой Кочаретто (118) и представительницей Чехии Катериной Синяковой (93).

На старте турнира Александра Саснович переиграла в трехсетовом матче венгерскую теннисистку Фанни Штоллар (357) — 6:3, 0:6, 6:3.

Еще одна представительница Беларуси Юлия Готовко (206) не смогла пробиться в основную сетку этого турнира, уступив в первом квалификационном раунде испанке Марине Бассольс (226) — 6:0, 5:7, 4:6.

На турнире категории ITF-25 в казахстанском Нур-Султане белорусская теннисистка Анна Кубарева (339) победила в 1/16 финала россиянку Екатерину Казионову (323) — 6:3, 6:2. Еще одна белоруска Вера Лапко (359) одолела южнокорейскую теннисистку Со Хен Пак (308) — 6:2, 3:6, 6:3.

У мужчин белорус Александр Згировский (1196) вышел в ⅛ финала, обыграв россиянина Егора Носкина (1289) — 6:4, 7:6 (7:3). Еще один белорусский теннисист Даниил Остапенков (2058) проиграл представителю Монако Лукасу Катарине (493) — 2:6, 1:6. Оба белорусских теннисиста пробились в основную сетку через квалификацию.