Александр Бублик вышел в финал турнира в США

В матче ½ он уверенно обыграл австралийца Джэйсона Кублера. Встреча продолжалась час и десять минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу казахстанца. Отметим, что Бублик занимает 42-е место в рейтинге АТР, тогда как Кублер — 102-е.