Александр Бублик вышел в финал турнира в США
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Ньюпорте (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Ньюпорте (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче ½ он уверенно обыграл австралийца Джэйсона Кублера. Встреча продолжалась час и десять минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу казахстанца. Отметим, что Бублик занимает 42-е место в рейтинге АТР, тогда как Кублер — 102-е.
В финале, который состоится завтра, 18 июля, казахстанец сыграет с американцем Максимом Кресси.
Бублик в шестой раз в карьере вышел в финал турнира ATP.