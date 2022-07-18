Медведев повторил достижение Сафина по числу недель на первой строчке рейтинга ATP

ТАСС, 18 июля. Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он занимает первую строчку девять недель, сравнявшись по этому показателю со своим соотечественником Маратом Сафиным. Обновленная версия рейтинга была опубликована в понедельник на официальном сайте ATP.

По числу недель в статусе первой ракетки мира Медведев теперь занимает 19-е место, Сафин идет 20-м, так как провел на первой строчке рейтинга меньше недель подряд. Сафин возглавлял рейтинг четыре недели подряд, Медведев — шесть. Из российских теннисистов первой ракеткой мира был также Евгений Кафельников, он возглавлял рейтинг шесть недель (шесть недель подряд). С момента начала публикации рейтинга (с 23 августа 1973 года) до первой строчки добирались 27 человек. Лидером по числу недель на первой строчке рейтинга является серб Новак Джокович — 373 (122 подряд). Лидером по числу недель подряд на первом месте является швейцарец Роджер Федерер — 237. Всего на счету представителя Швейцарии 310 недель во главе рейтинга, это второй результат в истории.

Аслан Карацев переместился с 40-го на 37-е место в рейтинге ATP. 15 июля на турнире ATP в шведском Бостаде он в четвертьфинальном матче уступил будущему победителю соревнований аргентинцу Франсиско Черундоло (5:7, 1:6). Для 23-летнего Черундоло титул в Бостаде стал первым в карьере, эта победа позволила ему дебютировать в топ-30 мирового рейтинга — аргентинец расположился на 30-й строчке, ранее его лучшим результатом было 39-е место.

Россиянин Андрей Рублев сохранил за собой восьмое место в рейтинге. На минувшей неделе он уступил в полуфинале турнира в Бостаде аргентинцу Себастьяну Баесу (2:6, 4:6).

Карен Хачанов поднялся с 27-го места на 26-е. Медведев и Хачанов на прошедшей неделе не принимали участия в соревнованиях.

Павел Котов переместился на пять строчек и впервые в карьере поднялся на 117-е место. В понедельник 23-летний россиянин встретится с Хуаном Пабло Варильясом из Перу в финале квалификации турнира ATP в швейцарском Гштааде за право сыграть в основной сетке соревнований. В 2022 году Котов победил в квалификации Roland Garros и впервые в карьере попал в основную сетку турнира Большого шлема. В матче первого круга он уступил нидерландцу Ботику ван-де Зандсхюлпу (3:6, 6:3, 3:6, 2:6).

Рейтинг АТР от 18 июля:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7 775 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6 850.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 165.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5 045.

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4 890.

6 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4 845.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 770.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 540.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 445.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3 185.

26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1 440.