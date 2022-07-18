Касаткина объявила о нетрадиционной ориентации и сообщила, что у неё есть девушка

«Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да всё нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть. Когда эта тема перестанет быть запретной в России. Я даже не знаю», — сказала Касаткина на YouTube-канале Вити Кравченко.