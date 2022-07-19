Дарья Касаткина посоветовала юным российским теннисистам менять гражданство

«Какие у нас перспективы на ближайшие десять лет? Сильно нас откинет? Да уже откинуло. Я думаю, что поколение, которым сейчас по 16−17 — у них ещё есть шансы, потому что они ещё играют и у них есть шанс уехать. А вот те, кто младше… не знаю. Каждый из России, кто выйдет на высокий уровень в течение ближайших пяти лет, это нереальные красавчики. Я думаю, что многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас уже обсуждаются такие вопросы, потому что нас отстраняют от Уимблдона и мы не знаем, что будет дальше. А детям могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте», — сказала Касаткина на YouTube-канале блогера Виктора Кравченко.