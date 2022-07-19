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14:41 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты неудачно стартовали на турнирах в Нур-Султане

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты неудачно стартовали в одиночном разряде на турнирах в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В состязаниях женщин с призовым фондом $60 тыс. белоруска Анна Кубарева (346-й номер мирового рейтинга) в первом раунде проиграла в двух партиях представительнице Республики Корея На-Лэ Хань (236) — 3:6, 2:6.

На мужском турнире категории Challenger с призовым фондом $53,1 тыс. белорус Иван Лютаревич (777) в 1/16 финала уступил в трехсетовом поединке бразильскому теннисисту Габриэлю Декампу (328) — 6:2, 3:6, 4:6. На старте парного разряда Иван Лютаревич и Денис Евсеев из Казахстана встретятся с казахстанским дуэтом Арсланбек Аиткулов / Максим Батыутенко.

Соревнования в казахстанской столице завершатся 24 июля.

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