Белорусские теннисисты неудачно стартовали на турнирах в Нур-Султане

В состязаниях женщин с призовым фондом $60 тыс. белоруска Анна Кубарева (346-й номер мирового рейтинга) в первом раунде проиграла в двух партиях представительнице Республики Корея На-Лэ Хань (236) — 3:6, 2:6.

На мужском турнире категории Challenger с призовым фондом $53,1 тыс. белорус Иван Лютаревич (777) в 1/16 финала уступил в трехсетовом поединке бразильскому теннисисту Габриэлю Декампу (328) — 6:2, 3:6, 4:6. На старте парного разряда Иван Лютаревич и Денис Евсеев из Казахстана встретятся с казахстанским дуэтом Арсланбек Аиткулов / Максим Батыутенко.