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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева стартовала с победы в Италии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо (Италия), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В стартовом матче казахстанка встречалась с Джейми Фурлис из Австралии и выиграла встречу в двух сетах — 6:3, 6:1.

Следующая соперница определится в паре американки Лоры Дэвис и Дианы Парри из Франции.

Добавим, ранее Путинцева дошла до полуфинала турнира в Будапеште, но проиграла Александре Крунич из Сербии — 2:6, 2:6.

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