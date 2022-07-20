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15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Рублев уверенно вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублёв прошёл во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), обыграв литовца Ричардаса Беранкиса.

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Источник: AP 2022

Вместо литовца должен был играть казахстанский теннисист Александр Бублик, но он отказался от участия.

Рублёв одолел соперника со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. На счету Беранкиса два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Андрей встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло, который, в свою очередь, обыграл немца Даниэля Альтмайера со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира составил € 1 770 865. Турнир начался 18 июля, а завершится 23 июля.

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