Андрей Рублев уверенно вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Вместо литовца должен был играть казахстанский теннисист Александр Бублик, но он отказался от участия.

Рублёв одолел соперника со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. На счету Беранкиса два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.